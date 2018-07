Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die in insgesamt vier Lagerhallen an der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen gewaltsam eingedrungen sind. Die Einbrecher erbeuteten Fahrzeugteile und Maschinen im Wert von mindestens 10.000 Euro. Die Ermittler vermuten, dass die Täter zwischen Sonnabend gegen 18 Uhr und Montag etwa 8 Uhr zugeschlagen haben dürften.

Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes, entwendeten die Einbrecher unter anderem Werkzeugwagen beziehungsweise Werkzeugkisten, Fahrzeug-Kompletträder, mehrere Reinigungsmaschinen und aus einem auf einer Hebebühne stehenden BMW ein fest eingebautes Navigationsgerät. Darüber hinaus wurden von zwei Autos, die neben den Werkhallen standen, noch die Frontscheinwerfer, ein Kühlergrill und andere Teile abgebaut und entwendet. Die Vermutung liegt angesichts der umfangreichen Beute nahe, dass die Täter offenbar Zeit hatten – sich wohl relativ sicher fühlten.

Zudem suchen die Ermittler Unbekannte, die erneut von einem in einem Parkhaus des Airports an der Flughafenstraße abgestellten Mercedes das Glas eines Außenspiegels gestohlen haben. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Sonntag, 17. Juni und 1. Juli.

Einen Einsatz ganz anderer Art hatten Langenhagener Streifenbeamte am Montagabend zu bewältigen: Es galt, ausgebüxte Rinder einzufangen. Der Notruf ging Vieglahns Angaben zufolge gegen 17.40 Uhr in der Wache ein. Als dann die Polizei am Hainhäuser Weg zwischen der Zuwegung von Hainhaus kommend in Richtung Wietzepark eintrafen, hatte der Eigentümer seine ausgebrochenen Tiere bereits gebändigt und zurück auf die Weide geführt.

Von Sven Warnecke