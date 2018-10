Polizei und Stadt setzen Großkontrolle an

Langenhagen Langenhagen - Polizei und Stadt setzen Großkontrolle an Mit einer Großkontrolle haben Polizei und Ordnungsbehörden am Donnerstag ein Zeichen im Umfeld der Shisha-Bars an der Walsroder Straße sowie der sich dort entwickelnden Raser-Szene gesetzt.

In einer groß angelegten Kontrolle durch Stadt, Polizei, Zoll und Region Hannover wurden am Donnerstagabend zwei Shisha-Bars an der Walsroder Straße überprüft. Quelle: Rebekka Neander