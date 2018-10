Langenhagen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, bei dem zwei Menschen am Sonnabend in Langenhagen leicht verletzt worden sind. Der Schaden an einem VW Golf ist mit 10.000 Euro beträchtlich. Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei befuhr der 23 Jahre alte VW-Golf-Fahrer gegen 13.40 Uhr die Karl-Kellner-Straße. Wohl wegen eines entgegenkommenden Autos musste der aus Hannover stammende 23-Jährige ausweichen und prallte anschließend gegen einen Straßenbaum. Sowohl der Fahrer wie auch sein 18 Jahre alter Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Unbekannte im entgegenkommenden Auto fuhr weiter, ohne sich um die Verletzten oder den Schaden zu kümmern.

Zeugen werden ebenfalls für einen Vorfall an der Hindenburgstraße gesucht. Nach Polizeiangaben ereignete sich dieser bereits zwischen Mittwoch etwa 12 Uhr und Donnerstag gegen 20 Uhr. Dort wurde ein vor einem Wohnhaus abgestellter grauer Seat Ibiza beschädigt. Die Halterin entdeckte bei der Rückkehr zum Auto mehrere Kratzer auf der Beifahrerseite. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke