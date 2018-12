Langenhagen

Eine S-Bahn der Linie 4 ist am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr am Haltepunkt Langenhagen-Mitte wegen einer Rauchentwicklung im Motorenbereich aus Sicherheitsgründen geräumt worden. Alle Fahrgäste mussten auf Anweisung des Lokführers den Zug verlassen. Verletzt wurde nach Angaben der Deutschen Bahn niemand. Die S-Bahn musste jedoch wegen eines größeren Schadens außer Betrieb genommen werden.

Wie die Bahn mitteilt, war in dem Zug von Bennemühlen nach Hildesheim gegen 9.05 Uhr von Fahrgästen stechender Brandgeruch bemerkt worden. Der informierte Lokführer ließ daraufhin am Haltepunkt Langenhagen-Mitte alle Fahrgäste aussteigen. Die alarmierte Feuerwehr konnte jedoch nur eine Rauchentwicklung im Drehgestell des Elektromotors feststellen. „Dort war Rauch aufgestiegen“, berichtete ein Bahnsprecher. Die beschädigte, aber noch fahrtüchtige S-Bahn sei anschließend für notwendige Reparaturarbeiten in die Bahn-Abstellgruppe am Pferdemarkt gefahren worden. Die Fahrgäste konnten laut Sprecher ihre Fahrt mit der planmäßig nächsten Bahn fortsetzen.

Vorübergehend mussten Reisende in Richtung Hannover mit dem Regionalbus 470 zum Haltepunkt Langenhagen-Zentrum und von dort mit der Stadtbahnlinie 1 bis zum Kröpcke fahren. Nach Hildesheim wurden Fahrgäste von Hannover aus mit der S-Bahnlinie 3 gebracht.

Von Ingo Rodriguez