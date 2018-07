Nabu sieht mit Schulneubau Klima in Gefahr

Langenhagen Langenhagen - Nabu sieht mit Schulneubau Klima in Gefahr Der Naturschutzbund schlägt Alarm. Angesichts des ausgewählten Entwurfs für den Bau des neuen Gymnasiums an der Rennbahn sehen die Naturschützer das städtische Klima in Gefahr.

Das Hauptgebäude teilt sich auf in vier sogenannte Cluster, in denen die Jahrgänge untergebracht sind. Der besondere Kniff des Entwurfs verbirgt sich jedoch in der doppelgeschossigen Außengestaltung. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)