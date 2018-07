Langenhagen

Erneut haben Autoknacker am Flughafen Langenhagen zugeschlagen. Die Serie setzt sich damit seit letztem September fort. Die Täter haben es dabei zumeist auf mobile Navigationsgeräte abgesehen. Neuerdings nehmen die Diebe aber auch die Gläser der Außenspiegel – zumeist von teureren Fahrzeugen – mit.

Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, bauten Unbekannte am Freitag zwischen 1.30 und etwa 3 Uhr von einem an der Flughafenstraße abgestellten Audi SQ5 die Gläser der beiden Außenspiegel ab.

Zudem sucht die Polizei Diebe, die zwischen Dienstag, 26. Juni, und Freitag gegen 0.30 Uhr einen Skoda Octavia und einen VW Touran in Parkhäusern am Airport aufgebrochen haben. Die Täter hatten Vieglahns Angaben zufolge in beiden Fällen die Seitenscheiben der Autos eingeschlagen. Aus dem Skoda entwendeten die Unbekannten das mobile Navigationsgerät, aus dem VW verschwand indes nichts. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei am Freitag noch nicht beziffern.

Hinweise erbittet das Langenhagener Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke