Langenhagen

Bei drei Verkehrsunfällen sind am Donnerstag in Langenhagen sieben Menschen leicht verletzt worden. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 25.000 Euro. Das gravierende dabei: Zwei der drei Unfallverursacher standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein 63 Jahre alter Transporterfahrer stellte dabei den traurigen Spitzenreiter mit mehr als drei Promille – mittags gegen 12.30 Uhr. Ein 40 Jahre alter Langenhagener kam indes „nur“ auf circa zwei Promille.

Alexander Zimbehl, Leiter des Langenhagener Einsatz- und Streifendienstes, spricht angesichts der von ihm geführten und jährlich präsentierten Unfallstatistik schon von einem „besonderen Zufall“, dass sich gleich zwei Unfälle in der Stadt mit derartig betrunkenen Fahrern ereigneten. Gleichwohl wisse die Polizei trotz entsprechendem Kontrolldrucks durchaus, dass sich der eine oder andere Autofahrer noch regelmäßig alkoholisiert ans Steuer setze.

Auffahrunfall fordert fünf Verletzte

Der folgenschwerste Unfall mit fünf Verletzten ereignete sich am Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf der Bothfelder Straße. Dabei war der 40 Jahre alte Langenhagener in Richtung Langenforther Platz unterwegs. Vor ihm mussten an der Ampel im Kreuzungsbereich der Schützenstraße mehrere Fahrzeuge warten. Zimbehls Angaben zufolge übersah das der Mann und prallte auf den Mitsubishi einer 60 Jahre alte Frau aus Hannover. Die Wucht des Aufpralls war derart groß, dass das Auto der Hannoveranerin noch auf einen davorstehenden Audi und dieser wiederum auf einen Chevrolet geschoben wurde. Fünf Fahrzeuginsassen erlitten dabei leichte Verletzungen. Zwei der vier Autos mussten abgeschleppt werden. Zimbehl beziffert den Schaden auf etwa 25.000 Euro. Die alarmierten Streifenbeamten stellten seinen Angaben zufolge bei dem Unfallverursacher erhebliche Ausfallerscheinungen fest. Ein Schnelltest ergab mehr als zwei Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe angeordnet Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Den Führerschein konnte die Polizei indes nicht beschlagnahmen, da der Langenhagener gar keinen besitzt. Aus diesem Grund kommt auf den Mann nun Ärger wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Drei Promille: Sprinter-Fahrer rutscht in Graben

Ein weiterer Unfall ereignete sich bereits um 12.22 Uhr auf der Evershorster Straße. Dort war der 63 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Sprinter ohne Fremdverschulden in den Straßengraben gerutscht. Die Polizeibeamten stellten bei dem Mann ebenfalls erhebliche Ausfallerscheinungen fest, berichtet Zimbehl am Freitag. Ein Schnelltest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Bei dem Zusammenstoß eines Radladers mit einem Lastwagen wurden gegen 9.20 Uhr auf der Münchner Straße beide Fahrer leicht verletzt. Dort war aber kein Alkohol im Spiel, berichtet Zimbehl. Vielmehr hatte ein 40 Jahre alter Fahrer eines 7,5-Tonners versucht, einen vor ihm fahrenden Radlader zu überholen. Dabei hatte der Mann aber wohl übersehen, dass der 33-jährige Fahrer des Baustellenfahrzeugs nach links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenprall entstand ein bislang nicht bekannter Schaden.

Von Sven Warnecke