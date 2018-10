Das ist Tierliebe: Eine Polizeistreife hat am Sonntagmorgen eine verletzte Katze an der Konrad-Adenauer-Straße in Langenhagen gefunden. Mithilfe der Feuerwehr konnte das mutmaßliche Unfallopfer in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover gebracht werden. Die Katze wird wohl überleben.