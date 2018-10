Langenhagen

Die Stadt Langenhagen will die Herbstferien – insbesondere die Tage nach dem Feiertag – nutzen, um auf zwei ansonsten viel befahrenen Straßen Teile der Fahrbahn sanieren zu lassen. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 4. Oktober. Sie sollen am Montag, 8. Oktober, abgeschlossen sein, teilt Rathaussprecherin Juliane Stahl mit.

Ihren Angaben zufolge wird auf der Bothfelder Straße im Ampelbereich der Theodor-Heuss-Straße die Fahrbahn saniert. Dabei handelt es sich um die beiden Geradeaus-Spuren aus Richtung Bothfeld. Der Verkehr wird während der Arbeiten über die äußere linke Spur geführt und im Ampelbereich wieder auf die mittleren Spuren geleitet, heißt es von Stahl weiter. Damit sich der Verkehr im Kreuzungsbereich nicht staut, ist in dieser Zeit das Abbiegen auf die Erich-Ollenhauer-Straße verboten. Die rechte Fahrspur bleibt frei; über sie gelangt der Verkehr weiterhin auf die Theodor-Heuss-Straße.

Zudem erhält auf dem Reuterdamm der Bereich in Höhe der Fußgänger-Furt Kneippstraße die nördliche Fahrbahn eine neue Asphaltdecke. Diese wird während der Bautätigkeit gesperrt. „Der Verkehr wird mittels Baustellen-Ampel über die südliche Spur an der Baustelle vorbeigeleitet“, teilt Stahl ferner mit. Fußgänger und Radfahrer können den Engpass ohne Einschränkungen passieren. Die Stadtverwaltung empfiehlt Autofahrern, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Von Sven Warnecke