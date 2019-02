Langenhagen

In Langenhagens Zentrum entlang der Konrad-Adenauer-Straße haben am Mittwoch gut 1500 Haushalte für knapp eine Stunde kein Strom gehabt. Nach Auskunft von Carlo Kallen, Sprecher des Energieversorgers Enercity, wurde die Störung um 18.52 Uhr gemeldet. Direkt im Anschluss rückte ein Serviceteam aus, um den Schaden zu beheben. Kallens Angaben zufolge hatte ein Kurzschluss in einer 10-KV-Mittelspannungsleitung zu dem Ausfall geführt. Sechs Stationen waren zunächst in Langenhagens Stadtzentrum betroffen. Um 19.50 Uhr war auch die letzte Station wieder am Netz, berichtet Kallen am Freitag auf Anfrage.

Sportler müssen ihre Prüfungen beenden

Auch der Verein für Breitensport (VfB) Langenhagen war von dem Stromausfall betroffen. Mitglieder der Karatesparte nahmen gerade Kindern und Jugendlichen in der Gymnastikhalle des Gymnasiums Gürtelprüfungen ab, als das Licht ausging, berichtet der verantwortliche Prüfer und langjährige HAZ-Redakteur Thomas Tschörner am Donnerstag. „Wir waren ganz schön verblüfft“ sagt er. Zum Glück hatten die sechs- bis zehnjährigen Kinder aber ihre Prüfungen bereits abgelegt. „So konnten wir ihnen im Schein der Mobiltelefone die Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme ausstellen.“ Wie Tschörner weiter berichtet, wurde parallel auch der Hausmeister über den Stromausfall informiert. Dieser haben dann die Sportler aufgefordert, die Halle aus Sicherheitsgründen zu verlassen, da auch die Brandmeldeanlage außer Gefecht gesetzt war. „Kurz nachdem wir dann draußen standen, ging das Licht aber wieder“, erzählt Tschörner.

EPL-Kunden am Donnerstag ohne warmes Wasser

Für im Zentrum wohnende Kunden der Energieprojektgesellschaft Langenhagen (EPL) hatte der Stromausfall noch am Donnerstag spürbare Folgen: Denn die von der kommunalen Tochter über das Blockheizkraftwerk am Schildhof versorgten Haushalte hatten am Morgen weder warmes Wasser noch Heizung in ihren Wohnungen, berichtete ein Anwohner dieser Zeitung, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Von Sven Warnecke