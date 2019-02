Langenhagen

In Langenhagens Zentrum entlang der Konrad-Adenauer-Straße haben am Mittwoch gut 1500 Haushalte für knapp eine Stunde kein Strom gehabt. Nach Auskunft von Carlo Kallen, Sprecher des Energieversorgers Enercity, wurde die Störung um 18.52 Uhr gemeldet. Direkt im Anschluss rückte ein Serviceteam aus, um den Schaden zu beheben. Kallens Angaben zufolge hatte ein Kurzschluss in einer 10-KV-Mittelspannungsleitung zu dem Ausfall geführt. Sechs Stationen waren zunächst in Langenhagens Stadtzentrum betroffen. Um 19.50 Uhr war auch die letzte Station wieder am Netz, berichtet Kallen am Freitag auf Anfrage.

Von Sven Warnecke