Langenhagen

Die Polizei hat am Montag bei einer Tempokontrolle in Langenhagen 21 Autofahrer registriert, die im Stadtgebiet zu schnell unterwegs waren. Der traurige Spitzenreiter wurde auf der Bothfelder Straße in Höhe der Paracelsus-Klinik in der Tempo-50-Zone mit 127 Stundenkilometer geblitzt. Den Skoda-Fahrer erwartet nun nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze nicht nur ein Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro, sondern auch ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie entsprechende Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Götzes Angaben zufolge zählt zu hohe Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen schlechthin. Auch diesem Grund hatten sich Beamte der Polizeiinspektion Burgdorf am Montag zwischen 9 und 11 Uhr an der Bothfelder Straße in Fahrtrichtung Bothfeld postiert. Sämtliche 21 registrierten Verstöße liegen im Bußgeldbereich – also 21 Stundenkilometer schneller als erlaubt, berichtete Götze am Dienstag.

Von Sven Warnecke