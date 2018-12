Krähenwinkel

Seit einigen Tagen ist Kater „Niño“ im Tierheim Krähenwinkel zu Gast. Abgegeben wurde er von Mitarbeitern einer Firma an der Heinrich-Hagemann-Allee in Krähenwinkel, die vor dem einsetzenden Nachtfrost um die Gesundheit des Tieres fürchteten. Nach eigenen Angaben war der verschmuste und freundliche Kater bereits seit knapp einem halben Jahr Dauergast in dieser Firma. Die Angestellten störten sich nicht an „Niño“, wie sie ihn tauften, und er gehörte „quasi zum Inventar“. Als zwei Angestellte den Kater jetzt im Tierheim abgaben, entdeckten die dortigen Mitarbeiter, dass „Niño“ kastriert ist und sogar einen Chip trägt. Allerdings sei diese Nummer noch immer nicht registriert. Auch eine Vermisstenmeldung für ein vergleichbares Tier sei nicht bekannt. Nun bittet das Tierheim um Mithilfe aus der Krähenwinkler Nachbarschaft, wer diesen offenkundig menschengewöhnten und gepflegten Kater vermissen könnte. Wer Hinweise geben kann, kann sich rund um die Uhr im Tierheim melden unter Telefon (0511) 97339819 oder unter info@tierheim-hannover.de per E-Mail.

Von Rebekka Neander