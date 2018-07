Langenhagen

Auf der Autobahn 2 ist am Mittwochmorgen ein Auto unter einen Lkw geraten. Laut Feuerwehr ist dabei eine Person eingeklemmt worden, der Gesundheitszustand ist noch unklar. Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Langenhagen in Fahrtrichtung Hannover. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) ist der rechte Fahrstreifen zurzeit gesperrt, der Verkehr wird demnach zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Es ist bereits der dritte schwere Unfall seit Anfang Juli an der Anschlussstelle Langenhagen Richtung Westen. Am 5. Juli übersah ein Lkw-Fahrer das Stauende vor der Abfahrt und prallte ins Heck eines vor ihm stehenden Sattelzugs. Der 29-Jährige wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Die Autobahn war länger als einen Tag komplett gesperrt. Am Dienstag übersah erneut ein Trucker das Stauende und prallte gegen seinen Vordermann – insgesamt wurden fünf Lkw beschädigt und deren Fahrer verletzt. Der Unfallverursacher musste aus seiner Kabine befreit werden.

Von Peer Hellerling