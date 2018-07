Langenhagen/Hannover

Die Bundespolizei am Flughafen Langenhagen hat am Montag einen 40-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl europaweit gesucht wurde. Der Mann fiel bei der Einreisekontrolle des Fluges aus dem türkischen Izmir auf. „Gegen den polizeilich schon mehrfach in Erscheinung Getretenen bestand ein Untersuchungshaftbefehl“, sagt Behördensprecher Frank Steigerwald. Demnach wird der 40-Jährige der Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall verdächtigt.

Nach Angaben der Bundespolizei hatte das Amtsgericht Hannover den europäischen Haftbefehl ausgestellt. Oberstaatsanwalt Thomas Klinge bestätigte die Ermittlungen gegen den 40-jährigen Türken auf HAZ-Anfrage, weitere Details konnte er am Montagnachmittag aber noch nicht nennen. Der Verdächtige kam in Polizeigewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von pah