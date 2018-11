Godshorn/Krähenwinkel/Langenhagen

Die Tierretter der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel haben am Sonntag eine verletzte Elster eingefangen. Die Experten waren um 14.42 Uhr zu einem Garten an der Straße Neue Wiesen in Godshorn gerufen worden. Wie Ortsbrandmeister Kai Jüttner am Montag auf Anfrage berichtete, lag der offensichtlich von einer Katze verletzte Vogel unter einer Tanne. Die Ehrenamtlichen brachten den gefiederten Patienten in die Tierärztliche Hochschule. Bereits nach kurzer Behandlung sei es der Elster nach Auskunft Jüttners wieder besser gegangen.

Ein weiterer Einsatz beschäftigte die Krähenwinkler am Sonnabend. Dabei wurden die Kräfte um 16.02 Uhr wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders zu einem Einfamilienhaus an den Birkhahnweg gerufen. Über einen beim Nachbarn deponierten Haustürschlüssel verschafften sich die Feuerwehrleute Zutritt zu den Räumen. Da aber keine Ursache gefunden werden konnte, demontierten die Ehrenamtlichen schließlich das Gerät.

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen wurde am Sonnabend um 14.46 Uhr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einer Immobilie an die Stadtparkallee gerufen. Dort hatte die Technik wegen eines offenbar ausgedehnten Duschbades Alarm geschlagen. Die Feuerwehr brauchte nicht aktiv werden. Bereits um 3.25 Uhr waren die Langenhagener wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einem Gebäude an die benachbarte Straße Rohdehof gerufen worden. Die dort brennende Matratze wurde aber noch vor Eintreffen der Retter von Mitarbeitern gelöscht.

Von Sven Warnecke