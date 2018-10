Langenhagen

Bei einem Unfall ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr im Kreuzungsbereich der Wagenzeller Straße und des Rehkamps in Langenhagen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei hatte ein aus Litauen stammender 36 Jahre alter Sprinter-Fahrer die Vorfahrt des anderen, ihm entgegenkommenden 54 Jahre alten Verkehrsteilnehmers missachtet. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Autofahrer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Wie Patrick Götze von der Polizei Langenhagen weiter mitteilte, musste der Sprinter-Fahrer eine entsprechende Sicherheitsleistung entrichten, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte.

Von Sven Warnecke