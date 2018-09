Godshorn

Die Polizei Langenhagen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach Auskunft einer Kommissariatssprecherin ereignete sich der Angriff auf einen 19 Jahre alten Langenhagener am frühen Sonnabendmorgen um 0.20 Uhr im Bereich des Godshorner Vereinsheims am Spielplatzweg. Beamte der Langenhagener Wache waren auf den 19-Jährigen wegen seiner Verletzungen an den Händen aufmerksam geworden. Auf Nachfrage habe der Verletzte den Beamten berichtet, nach Streitigkeiten um Zigaretten von einer wohl sechsköpfigen Gruppe geschlagen und getreten worden zu sein. Mehr konnte der junge Mann der Polizei vorerst auch nicht berichten. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Verletzte indes ab.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke