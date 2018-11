Langenhagen

Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in Langenhagen öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Wo Sie sich während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

Langenhagen: Weihnachtsmarkt vor der Elisabethkirche

Freitag, 7. Dezember 2018, von 15 bis 20 Uhr. Sonnabend, 8. Dezember 2018, von 14 bis 20 Uhr. Sonntag, 9. Dezember, von 12 bis 19 Uhr.

In Langenhagen lädt der Weihnachtsmarkt zum Bummeln und Verweilen ein. Festlich geschmückte Stände verzaubern die Besucher und bringen sie in Weihnachtsstimmung. Während die Kinder auf dem Karussell ihre Runden drehen, können die Eltern auf Sichtweite die kulinarischen Genüsse der Weihnachtszeit erleben und bei 30 Kunsthandwerkern stöbern.

Langenhagen: Weihnachtsmarkt am CCL (Südpassage)

Ab Freitag, 23. November 2018, bis Sonnabend, 29. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr. Nur am 25. November, 24., 25. und 26. Dezember bleibt der Markt zu.

Bummeln Sie über den Weihnachtsmarkt und lassen Sie sich verzaubern. Jeden Tag kommt der Weihnachtsmann gegen 16 Uhr auf den Weihnachtsmarkt und verteilt süße und gesunde Geschenke an die Kinder. Und auch sonst, gibt es alles, was auf einen traditionellen Weihnachtsmarkt gehört –perfekt für die Pause beim Shoppen im Einkaufszentrum.

Engelbostel: Weihnachtsmarkt auf dem Sportgelände des MTV

Sonntag, 2. Dezember 2018, ab 14.30 Uhr bis 18 Uhr.

Alle zwei Jahre – im stetigen Wechsel mit dem MTV – findet vor der Weihnachtsmarkt vor der Martinskirche und im Gemeindehaus statt. Viele Vereine und Verbände unterstützen und feiern von 14.30 Uhr bis 18 Uhr zusammen: In kleinen Buden, mit heißen Getränke und Leckereien sowie vielen Geschenkideen für Weihnachten. In diesem Jahr wird auf dem Sportgelände des MTV Engelbostel-Schulenburg am Stadtweg 43 gefeiert.

Krähenwinkel: Weihnachtsmarkt an der Matthias-Claudius-Kirche

Sonnabend, 1. Dezember 2018, von 15 bis 18 Uhr.

An der Matthias-Claudius-Kirche findet auch in diesem Jahr der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Die Kirchengemeinde und Vereine freuen sich,auf zahlreiche Besucher, die an verschiedenen Ständen und Buden Weihnachtliche Atmosphäre genießen können.

Kaltenweide: Weihnachtsmarkt am Dorfgemeinschaftshaus

Sonnabend, 15. Dezember 2018, von 15 bis 19 Uhr.

Rund um den großen beleuchteten Tannenbaum an der Zellerie stehen die festlich geschmückten Buden. Mit Weihnachtsliedern des Musikkorps Kaltenweide und einem heißen Kakao in der Hand werden die Besucher in Adventsstimmung gebracht. In der Kaffeestube, die im Zelleriehaus eingerichtet ist, kann man sich gemütlich niederlassen und Bekannte treffen, Kuchen genießen aber auch aufwärmen.

Godshorn: Weihnachtsmarkt am Gemeindehaus Zum Guten Hirten

Im Gemeindehaus lädt die Kaffeestube mit einer Riesenauswahl von selbstgebackenen Kuchen ein. Vor dem Gemeindehaus werden Waffeln und Glühwein, aber auch herzhafte Sachen angeboten. Der Kreativkreis verkauft seine selbstgefertigten Basteleien und hausgemachter Marmelade. Für Kinder gibt es zahlreiche Angebote im Obergeschoss des Gemeindehauses. Der Weihnachtsmann hat auch seinen Besuch angekündigt.

Von Carina Bahl