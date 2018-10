Langenhagen

Erneut ist die Ortsfeuerwehr Langenhagen wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage an den Rohdehof aufgerückt. Nach Auskunft eines Sprechers der Einsatzkräfte hatte am Sonntag gegen 19 Uhr offenbar ein Patient in der dortigen Einrichtung Toilettenpapier auf einer Station in Brand gesteckt. Das Personal habe daraufhin das Gebäude räumen lassen und selbst erste Löschversuche unternommen, berichtete er ferner. Erst am Freitag sowie am Sonnabend und Sonntagmorgen wurden die Ehrenamtlichen dorthin gerufen.

Neben der Ortsfeuerwehr Langenhagen wurden am Sonntagabend auch Kräfte aus Godshorn und Krähenwinkel angefordert, um das Feuer zu löschen. Ein Mensch wurde leicht verletzt und musste vom Notarzt versorgt werden.

Von Sven Warnecke