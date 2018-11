Lehrte

Die Raststätte Lehrter See Nord an der Autobahn 2 in Richtung Dortmund ist ab Montag, 8 Uhr, für rund eineinhalb Tage gesperrt. Wie die Landesstraßenbaubehörde mitteilt, wird auf dem Abschnitt die Fahrbahndecke erneuert. Es wird daher gebeten, auf umliegende Tank- und Rasthöfe auszuweichen. Ab Dienstag, 19 Uhr, soll Lehrter See Nord wieder geöffnet sein.

Von pah