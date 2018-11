Lehrte

Es klang zunächst dramatisch: Bewohner der Flüchtlingsunterkunft an der Manskestraße hatten in der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr nach Angaben der Polizei einen seltsamen Geruch gemeldet. Die Beamten stellten tatsächlich einen Geruch fest und tippten auf Chlorgas – deshalb räumten sie sofort das gesamte Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Ein Messtrupp stellte dann jedoch schnell fest, dass keine Gefahr bestand. Als Ursache wurde schließlich eine heruntergefallene Grillschale ausgemacht. Diese war mit einem Salz-Kohle-Gemisch gefüllt, das zu einer Dampfentwicklung geführt hatte. Die Bewohner konnten danach wieder in die Unterkunft zurückkehren.

Von Oliver Kühn