Diebe stehlen Werkzeug aus Schuppen

Lehrte. Einbruch in der Kleingartenkolonie Schwanenburg: Unbekannte Täter haben aus einem Gartenhaus Werkzeug gestohlen.

Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in der Nacht zum Donnerstag in das Haus in der Gartenkolonie, die an der Ahltener Straße liegt, ein. Die Diebe hebelten dafür die Tür zu einem Geräteschuppen auf. Laut Polizei entwendeten sie anschließend Werkzeug im Wert von rund 1300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden im Kommissariat in Lehrte unter Telefonnummer (0 51 32) 82 70 entgegen genommen.pos

Von Patricia Oswald-Kipper