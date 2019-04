Burgdorf/Lehrte

Cineasten erwartet in der kommenden Woche in den Lichtspielhäusern in Lehrte und Burgdorf einiges – und zwar für die ganze Familie. Auf die Jüngsten warten Abenteuer mit Asterix und Ostwind, die Älteren können sich auf eine Fortsetzung der Komödie um Monsieur Claude und seine Töchter sowie ein reiselustiges Paar freuen.

Monsieur Claude 2. Komödie (ohne Altersbegrenzung)

Der Film ist eine Fortsetzung der turbulenten Geschichte um Monsieur Claude und seine multikulturelle Familie aus dem Jahr 2014. Monsieur Claude Verneuil und seine Frau Marie blicken auf eine bewegte Zeit zurück: Sie haben Beschneidungsrituale erlebt, halales Hühnchen und koscheres DimSum gegessen und die Koffis von der Elfenbeinküste kennengelernt. Nachdem ihre vier Töchter ausgesprochen multikulturell geheiratet haben, ist das Ehepaar nicht mehr so leicht zu schockieren. Monsieur Claude hat sich sogar aufgemacht, alle vier Heimatländer seiner Schwiegersöhne zu besuchen. Doch nirgendwo ist es schöner als in der heimischen französischen Provinz. Als die Töchter ihren Eltern jedoch mitteilen, dass sie das konservative Frankreich verlassen und mit ihren Familien im Ausland sesshaft werden wollen, ist es mit der beschaulichen Gemütlichkeit schnell vorbei.

Neue Neue Schauburg Burgdorf am Do um 19 Uhr, am Fr und Mo um 17.30 Uhr, am Sa, So und Di um 20 Uhr.

Green Book. Drama (freigegeben ab 6 Jahren).

USA, 1962: Der begnadete klassische Pianist Dr. Don Shirley geht auf eine Tournee, die ihn aus dem verhältnismäßig aufgeklärten und toleranten New York bis in die Südstaaten führt. Als Fahrer engagiert er den Italo-Amerikaner Tony Lip. Während der langen Fahrt orientieren sie sich am sogenannten „Negro Motorist Green Book“. Es enthält die wenigen Unterkünfte und Restaurants, in dem schwarze Gäste willkommen sind. Zwischen den beiden ungleichen Partnern entwickelt sich langsam eine Freundschaft.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 20 Uhr.

Der goldene Handschuh. Thriller (freigegeben ab 18 Jahren).

Der neue Thriller von Fatih Akin ist eine Verfilmung des Bestsellerromans „Der goldene Handschuh“ von Heinz Strunk. Fritz Honka lebt in den Siebzigerjahren im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Auf andere wirkt er wie ein Verlierer. Wenn Fritz nicht gerade als Hilfsarbeiter einer Tätigkeit nachgeht, verbringt er die Nächte gerne in der örtlichen Kiezkneipe „Zum Goldenen Handschuh“. Was keiner weiß: Der unscheinbar wirkende Mann mit Hornbrille und eingedrücktem Gesicht ist der wahrscheinlich berüchtigste Serienmörder der deutschen Nachkriegszeit.

Neue Schauburg Burgdorf am Mo um 20 Uhr.

Ostwind – Aris Ankunft. Abenteuer (ohne Altersbeschränkung).

Gut Kaltenbach droht in fremde Hände zu fallen und Ratlosigkeit macht sich breit. Bis Fanny die impulsive und kratzbürstige Ari nach Kaltenbach bringt und damit für mächtigen Wirbel sorgt. Ari fühlt sich sofort von Ostwind angezogen und scheint eine besondere Wirkung auf den berühmten Hengst zu haben. Ist es möglich, dass Ostwind und Mika eine weitere Seelenverwandte auf Gut Kaltenbach finden? Und wird Ari es schaffen, Ostwind vor dem skrupellosen Pferdetrainer Thordur Thorvaldson zu schützen?

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 17.15 Uhr.

Wir (Us). Thriller (freigegeben ab 16 Jahren).

Es sollte ein unbeschwerter Familienurlaub in dem idyllischen Badeort werden, in dem Adelaide aufgewachsen ist. Zusammen mit Ehemann Winston und den beiden Kindern reist sie dorhin, wo sie sich noch mit einem befreundeten Ehepaar treffen wollen. Doch Adelaide kann sich nicht richtig entspannen, denn sie ahnt, dass etwas Grauenvolles auf sie lauert.

Neue Schauburg Burgdorf am Do um 21.30 Uhr.

Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Family/Animation (ohne Altersbeschränkung).

Der Druide Miraculix sorgt sich um die Zukunft des Dorfes und macht sich gemeinsam mit Asterix und Obelix auf, einen Nachfolger zu finden, dem er das Geheimnis des legendären Zaubertranks anvertrauen kann. Doch auch der hinterhältige Dämonix versucht, in den Besitz der magischen Formel zu kommen und schreckt dafür nicht einmal vor einem Pakt mit den Römern zurück.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 15 Uhr, am Di um 17.30 Uhr.

Der junge Picasso. Dokumentation (ohne Altersbeschränkung).

Pablo Picasso ist einer der größten – und bis zu seinem Tod 1973 – auch einer der produktivsten Künstler aller Zeiten. Viele Filme haben sich bereits mit seinen späten Jahren beschäftigt - mit seiner Kunst, den Affären und dem großen Freundeskreis. Aber wo nahm das alles seinen Anfang? Der Film besucht die Orte des jungen Picasso.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 17.15 Uhr.

Unser Saatgut – wir ernten, was wir säen. Dokumentarfilm (freigegeben ab 6 Jahren).

Wenige Dinge auf der Erde sind so kostbar und lebensnotwendig wie Saatgut. Doch diese wertvolle Ressource ist bedroht: Mehr als 90 Prozent aller Saatgut­sorten sind bereits verschwunden. Biotech-Konzerne wie Syngenta und Bayer/ Monsanto kontrollieren mit gentechnisch veränderten Pflanzen längst den globalen Saatgutmarkt. Daher kämpfen immer mehr passionierte Bauern, Wissenschaftler, Anwälte und indigene Saatgutbesitzer wie David gegen Goliath um die Zukunft der Sortenvielfalt. Mit ihrem Dokumentarfilm „Unser Saatgut“ folgen Taggart Siegel und Jon Betz diesen leidenschaftlichen Saatgutwächtern.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

Reiß aus – zwei Menschen, zwei Jahre, ein Traum. Dokumentarfilm (ohne Altersbeschränkung).

Ein halbes Jahr Auszeit wollen sich Ulli und Lena nehmen und von Hamburg nach Südafrika fahren. Dort kommen sie nie an. Stattdessen rollen sie in ihrem alten Land Rover Terés und dem 40 Jahre alten Dachzelt, das sie von Ullis Patentante geschenkt bekommen, knapp zwei Jahre durch Westafrika. Auf 46 000 Kilometern, mehr als einmal um die Welt, erleben die zwei tagtäglich Abenteuer.

Das andere Kino Lehrte am Do, Fr, Sa, Mo und Di um 20 Uhr.

Iron Sky 2: The Coming Race. Satire/Science Fiction (freigegeben ab 12 Jahren).

Die Nazi-Attacke von der dunklen Seite des Mondes aus wurde in Iron Sky noch erfolgreich abgewehrt. Führer-Nachfolger Wolfgang Kortzfleisch ( Udo Kier) mag zwar eine Schlacht verloren haben, aber sein Siegeswillen ist ungebrochen, der Glaube an die Herrenrasse von Outer Space da. Doch momentan ist er auf der Flucht. Sein Ziel: Zurück auf den Mond, Wunden lecken, Mund abputzen und in eine neue Runde fürs Vierte Reich.

Das andere Kino Lehrte am Fr um 22.30 Uhr und am Mi um 20 Uhr.

The Favourite – Intrigen und Irrsinn. Biografie (freigegeben ab 12 Jahren).

England im 18. Jahrhundert: Das Land befindet sich im Krieg mit Frankreich, doch die kränkliche Königin Anne ist kaum in der Lage, die Nation zu regieren. Stattdessen liegen die Geschicke Englands in den Händen ihrer Vertrauten Lady Sarah. Da tritt ein neues Dienstmädchen namens Abigail ihre Stelle am Hofe an und wird schnell ihrerseits zur Vertrauten von Sarah. Als diese mehr und mehr von politischen Problemen eingespannt wird und Abigail sich um die Königin kümmern soll, sieht die Dienstmagd mit aristokratischen Wurzeln ihre Chance gekommen.

Das andere Kino Lehrte am So um 20 Uhr.

Von Antje Bismark