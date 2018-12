Wieder ein Einbruch in eine Gastwirtschaft

Lehrte Lehrte - Wieder ein Einbruch in eine Gastwirtschaft Ein Einbrecher ist in die Musikkneipe Fossil an der Mittelstraße eingedrungen. Er versuchte dort zwar, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, zog aber offenbar ohne Beute wieder ab.

Die Polizei in Lehrte vermeldet einen Einbruch in die Kneipe an der Mittelstraße. Quelle: Symbolbild