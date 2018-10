Lehrte

Zwei unbekannte Frauen haben am Donnerstagmittag offenbar einen Beutezug durch ein Mehrfamilienhaus am Aligser Weg machen wollen. In eine Wohnung konnten sie eindringen. In eine zweite kamen sie dank einer aufmerksamen Zeugin nicht. Diese hatte die Täterinnen durch einen Türspion beobachtet und in die Flucht getrieben.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 12 Uhr. Die zwei jungen Frauen, nach denen die Ermittler nun suchen, brachen zunächst in einer Wohnung ein, indem sie dort das Zylinderschloss an der Eingangstür abbrachen. Drinnen durchsuchten sie die Räume und nahmen nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck von nicht näher genanntem Wert sowie eine Handtasche mit.

Im Anschluss versuchten die Frauen ihr Glück an einer anderen Wohnungstür. Dabei machten sie aber anscheinend so viele verdächtige Geräusche, dass in einer dritten Wohnung auf der Etage eine 18-Jährige hellhörig wurde. Die junge Frau blickte durch den Türspion und sah dabei die zwei Einbrecherinnen, als diese sich an der benachbarten Wohnungstür zu schaffen machten. Als die Zeugin sich durch lautes Klopfen an der Tür bemerkbar machte, flüchteten die zwei unbekannten Frauen.

Beide Täterinnen sind etwa 1,65 Meter groß, zwischen 17 und 25 Jahre alt und haben dunkle Haare. Die Bescheibungen deuten laut Polizei darauf hin, dass es sich bei den Frauen um Südosteuropäerinnen handelt. Jetzt hofft die Polizei darauf, dass weitere Zeugen sich melden und Beobachtungen machen können. Das Kommissariat in Lehrte ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Von Achim Gückel