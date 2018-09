Lehrte Lehrte - Frauenberatungsstelle: Der Bedarf nimmt zu Die AWO-Frauenberatungsstelle in Lehrte besteht seit nunmehr 15 Jahren – und immer mehr Frauen suchen dort Hilfe. Das Angebot wurde daher stetig ausgebaut.

Anonym, vertraulich und kostenfrei: Sarah Ogiermann (links) und Brigitte Mende beraten Frauen in den Räumen an der Goethestraße in Lehrte. Quelle: Katja Eggers