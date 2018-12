Sievershausen/Hämelerwald

In Sievershausen und Hämelerwald waren am Wochenende wieder Einbrecher unterwegs. Zweimal stiegen Diebe in Hämelerwald in Keller von Mehrfamilienhäusern und einmal in ein Einfamilienhaus in Sievershausen ein – dort waren die Einbrecher sogar noch im Haus, als die Eigentümer am Sonnabendnachmittag heimkehrten. Bei deren Einfamilienhaus in der Kantstraße hatten nach Angaben der Polizei zwei Unbekannte zuvor ein zum Garten gelegenes Fenster aufgehebelt. Als die Bewohner nach Hause kamen, flüchteten die beiden durch den Keller. Die Bewohner hörten aber lediglich noch Stimmen, sehen konnten sie das Duo nicht mehr. Eine Fahndung blieb erfolglos. Offenbar wurde aus dem Einfamilienhaus aber nichts entwendet.

Anders war dies bei einem Mehrfamilienhaus in der Straße Meisenwinkel in Hämelerwald. Dort brachen Unbekannte vier Keller auf und stahlen diverse Alkoholika und Werkzeuge. In der Sternstraße schließlich waren Diebe in der Nacht zum Freitag in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und hatten mindestens zwei Kellerräume aufgebrochen. Derzeit ist aber nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. In allen Fällen hofft die Lehrter Polizei auf Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Oliver Kühn