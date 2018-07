Häfele investiert Millionen an Mielestraße

Lehrte Lehrte - Häfele investiert Millionen an Mielestraße Einen zweistelligen Millionenbetrag investiert das Nagolder Unternehmen Häfele – Spezialistn für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme – in ein Versandzentrum an der Mielestraße.

Ein hochtechnisiertes Lager wie am Stammsitz in Nagold baut jetzt das Unternehmen Häfele an der Mielestraße. Quelle: privat