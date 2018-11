Aligse

Unbekannte haben am Sonnabend auf dem Gelände des Autologistikdienstes im Reuschersweg in Aligse von einem VW T6 alle Räder abgebaut. Dazu hatten sie einen Zaun durchtrennt, den Multivan nach Angaben der Polizei auf Steine aufgebockt und anschließend so zurückgelassen. Da von dem Gelände nahe der A 2 eine Art Trampelpfad zur Autobahn führt, könnten der oder die Täter eventuell ein Fahrzeug auf der A2 stehen und eine Panne vorgetäuscht haben, teilen die Ermittler mit. Die Tat muss sich zwischen 5.30 und 22.30 Uhr zugetragen haben. Den Wert der Räder schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 an das Polizeikommissariat Lehrte zu wenden.

Von Oliver Kühn