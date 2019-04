Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich am Freitag im Bürgerdialog „Auf ein Wort“ in der Alten Schlosserei in Lehrte den Fragen der zahlreichen Besucher gestellt. Dabei standen Themen wie Klimaschutz und Verkehr, aber auch Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Vordergrund.