Ahlten

Das ist auffällig: In Ahlten haben Unbekannte zweimal im selben Zeitraum und bei denselben Automodellen einen schweren Diebstahl verübt. Die Täter hatten dabei jeweils die Zentralverriegelung eines VW Passats manipuliert, um ins Wageninnere zu gelangen. Danach stahlen sie das fest verbaute Navigationsgerät. Der erste Fall in der Straße Breite Riede hat sich zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr abgespielt. Der zweite Diebstahl wurde zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, in der Hannoverschen Straße begangen. Die Polizei hofft nun auf mögliche Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70. Einen gleich gelagerten Fall im selben Zeitraum meldeten die Ermittler auch bei einem VW Touran in Sehnde.

Von Oliver Kühn