Arpke

Eine Reise nach Berlin ist für drei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen, die bereits per Fahndung gesucht wurden, in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.15 Uhr in Arpke zu Ende gewesen: Die beiden 15-Jährigen und ein 17 Jahre alter junger Mann waren nach Aussage eines Polizeisprechers von den Verantwortlichen an ihrem Wohnort schon als vermisst gemeldet worden. Sie hatten sich nach ersten Erkenntnissen in einen Zug gesetzt, um in die Hauptstadt zu reisen. Weshalb sie dann ihren Entschluss änderten und von Hannover nach Arpke fuhren, erschließt sich den Ermittlern bislang nicht.

Denn die Jugendlichen fielen dann Anwohnern am Bahnhof auf, weil sie Schlösser an fünf Fahrrädern aufbrachen, die die Haltern am Bahnhof abgestellt hatten. Außerdem bauten sie hinter einer nicht einsehbaren Kurve auf dem Knüppelsdorfer Weg einen Container und mehrere Verkehrszeichen als Hindernis auf. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Am Tatort stellten die Ermittler fest, dass alle drei auf einer Fahndungsliste standen.

„Nach Rücksprache mit der Region Hannover als zuständiger Behörde wurden zwei Jugendliche in einem Jugendheim untergebracht“, sagt ein Polizeisprecher. Ihr Begleiter kam wegen psychischer Probleme in eine therapeutische Einrichtung der Region. Zudem wurden die Verantwortlichen in Nordrhein-Westfalen informiert. Der Sprecher weist außerdem darauf hin, dass sich die fünf Fahrräder, deren Schlösser zerstört waren, derzeit im Kommissariat an der Osterstraße befinden. Dort können die Halter ihr Eigentum abholen.

Von Antje Bismark