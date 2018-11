Lehrte

Erneut ist das Gelände des Holzentsorgungsunternehmens Timberpak in der Benzstraße von Unbekannten heimgesucht worden – diesmal allerdings nicht von Brandstiftern, sondern von Dieben. Nach Angaben der Lehrter Polizei haben die Einbrecher dort aus einem Container Werkzeuge im Wert von rund 2200 Euro gestohlen. Der Diebstahl hat sich am Sonnabend gegen 17.15 Uhr zugetragen. Das belegen die Aufzeichnungen aus einer Videoüberwachungskamera, die das Unternehmen nach zwei Brandstiftungen im vergangenen Jahr hatte installieren lassen. Die Bilder zeigen laut Polizei zwei Maskierte, von denen einer über einen Zaun steigt und auf noch unbekannte Weise in den Container eindringt. Die Werkzeuge hatte er dann an seinen Komplizen über den Zaun gereicht. Anschließend entfernten sich beide Personen zu Fuß. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.

Von Oliver Kühn