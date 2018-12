Lehrte Lehrte - Neues Quartier bekommt Mobilitätskonzept E-Bikes und Carsharing: Das Quartier am Stadtpark, welches auf dem alten Stadtwerkegelände entstehen wird, bekommt ein sogenanntes Mobilitätskonzept. Im Gegenzug soll es weniger Stellplätze für Autos geben.

So soll das Quartier am Stadtpark in Lehrte aussehen. Quelle: Archiv