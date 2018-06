Drei Männer sind am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr auf dem Lehrter Ostring in Streit geraten. Dabei eskalierte die Auseinandersetzung.

Nach Angaben der Polizei streckte ein 35-jähriger einen ebenfalls aus Lehrte stammenden 32-jährigen mit einem Faustschlag zu Boden. Auch als das Opfer am Boden lag, hörte er nicht auf. Gemeinsam mit seinem bislang unbekannten Begleiter traktierte der 35-Jährige den am Boden liegenden Mann mit Fußtritten. Dabei wurde der 32-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Lehrter Beamten leiteten daraufhin gegen den 35-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein.pos

Von Patricia Oswald-Kipper