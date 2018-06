Lehrte

In der Nacht zum Dienstag ist es in der Ramhorst bei Lehrte zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein 46-Jähriger ist dort kurz nach Mitternacht in einer Kurve der Everner Straße mit seinem VW Polo von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum, durchfuhr nach Angaben der Lehrter Feuerwehr zwei Hofeinfahrten, überschlug sich mehrfach und kam dann in einer dritten Einfahrt im Vorgarten eines Hauses zum Liegen.

Der VW-Fahrer und sein 38-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Laut Polizei war der 46-Jährige aus Evern kommend in Richtung Lehrte unterwegs gewesen. Hinter der Einmündung Steinwedeler Straße hatte der Fahrer dann die Kontrolle über das Auto verloren. Er selbst leichte Verletzungen, sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Beide mussten per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger hatten beide Autoinsassen bei dem spektakulären Crash noch Glück im Unglück. Sie wurden nicht in dem VW eingeklemmt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und insgesamt 21 Helfer zur Unfallstelle ausgerückt.

Nach Angaben der Polizei ergaben sich noch vor Ort Hinweise darauf, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Die Unfallstelle an der Everner Straße zwischen Evern und Lehrte musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 3.45 Uhr voll gesperrt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

