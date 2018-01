Bürgermeister sieht viele Herausforderungen

Lehrte. Bürgermeister Klaus Sidortschuk hat beim diesjährigen Neujahrsempfang auf das Jahr 2017 zurückgeblickt. Sein Fazit: Lehrte hat im vergangenen Jahr viel erreicht und steht aber vor weiteren großen Aufgaben.

Rund 350 Gäste waren der Einladung ins Forum an der Burgdorfer Straße gefolgt. Bürgermeister Klaus Sidortschuk nahm sich viel Zeit und begrüßte jeden mit Handschlag. Mehr als 50 der rund 350 Gäste nannte er in der offiziellen Begrüßung wenig später namentlich.

Bürgermeister Klaus Sidortschuk begrüßt jeden der rund 350 Gäste persönlich - hier den Hausarzt Jan Rosengarten. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

An den Tischen saßen Repräsentanten des politischen und gesellschaftlichen Lebens in Lehrte, aber auch politische Prominenz: Darunter die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth, Regionspräsident Hauke Jagau, der Sehnder Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke und der Burgdorfer Bürgermeister Alfred Baxmann.

Zu Gast in Lehrte: Regionspräsidenkt Hauke Jagau und Sehndes Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Vor allem die Lehrter Feuerwehr nahm einen wichtigen Platz ein - sie wurde von 9 Männern und einer Frau repräsentiert. Das hatte auch seinen Grund. Sidortschuk verwies auf viele Einsätze bei Großbränden wie dem Turnhallenbrand sowie weitere Feuer bei einer Recycling-Firma und in einer Fleischerei. Darüberhinaus waren die ehrenamtlichen Kräfte in den vergangenen Monaten bei vielen schweren Unfällen auf der A 2 im Einsatz. Der Bürgermeister lobte in diesem Zusammenhang die Arbeit aller ehrenamtlich Tätigen in Lehrte.

Die Feuerwehr Lehrte zählt auch zu den Gästen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Sidortschuk verwies zudem auf den notwendigen Neubau der Feuerwache, der im vergangenen Jahr begonnen wurde. Dieser sei kein Prestigeobjekt, sondern ein "Meilenstein für den Brandschutz und die Infrastruktur in Lehrte".

Die gute Haushaltssituation unterstütze die positive Entwicklung der Stadt. Lehrtes Stadt-Chef zählte dabei die geplanten Neubaugebiete in Ahlten, Arpke, Immensen und in der Lehrter Kernstadt auf und erwähnte den Ausbau der Infrastruktur. Dazu zählt der künftige Verkehrsentwicklungsplan ebenso wie der Neubau von 5 Kindertagsstätten sowie das Konzept für die Nachmittagsbetreuung an möglichst vielen Lehrter Schulen.

Seinen Ärger über die finanzielle Ausstattung in diesem Bereich richtete er in Richtung der CDU-Bundestagsabgeordneten Maria Flachsbarth, die ebenfalls unter den Gästen war: "Wer etwas verspricht, der muss es auch bezahlen."

Als positiv bezeichnete Lehrtes Bürgermeister die Entwicklung in den Dörfern. Die mögliche Aufnahme von Arpke, Sievershausen und Immensen in ein Dorfentwicklungsprogramm stärke die Gemeinschaft. Der Zusammenhalt werde in den Ortschaften noch gelebt, betonte Sidortschuk und nannte dabei Projekte wie die Gründung eines Einkaufsnetzwerkes während der Modernisierung eines Supermarktes in Sievershausen sowie die Organisation eines "Tischlein-Deck-Dich" für einen guten Zweck in Steinwedel.

Lehrtes Bürgermeister benannte an dem Abend aber auch ungelöste Probleme - und bekam dafür viel Applaus. Dazu gehört etwa die geplante Ansiedlung eines Aldi-Logistikzentrums in Aligse, über die 2017 viel diskutiert wurde. Sidortschuk warb dafür, die gute Gemeinschaft im Dorf zu erhalten und zu leben. "Deshalb muss gelten, sich in der Sache zwar zu streiten, aber persönliche Angriffe zu unterlassen."

Spendensammlung bringt fast 3000 Euro Bei der obligatorischen Spendensammlung unter den Gästen des Neujahrsempfangs kamen diesmal 2875 Euro zusammen. Laut Stadtsprecher Fabian Nolting, der das Geld gemeinsam mit seiner Kollegin Nele Domin auszählte, ein Rekord. Im vergangenen Jahr waren es rund 500 Euro weniger gewesen. Laut Nolting sind aber die Lehrter nicht spendenfreudiger geworden. „Im letzten Jahr hatten wir durch die Grippewelle nicht so viele Gäste“, sagt er. Das Geld kommt regelmäßig einem sozialen Zweck zugute. Im vergangenen Jahr profitierte eine alleinerziehende Mutter von dem Geld, die ihre Stromkosten nicht bezahlen konnte. Aber auch für Senioren und für Flüchtlinge wurde das Geld in den vergangenen Jahren bereits gespendet. Mitte des Jahres will die Stadt verkünden, an wen das Geld diesmal gespendet wird.pos

Der Neujahrsempfang in Lehrte war gut besucht: Bürgermeister Klaus Sidortschuk begrüßte im Forum rund 350 Gäste. Zur Bildergalerie

Von Patricia Oswald-Kipper