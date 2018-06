Nachrichten Lehrte - Tauziehen gegen Ortsbrandmeisters Traktor Die Jugendfeuerwehr Aligse hat ihren 40. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass übernahm sie die Ausrichtung des jährlichen Jugendzeltlagers der Lehrter Feuerwehren.

Die Jugendfeuerwehr Aligse mit Jugendleiter Kai Warmbold (rechts) und seiner Stellvertreterin Jil Josephine Isensee an der Station der Spaßolympiade, an der es galt, möglich viele Teile so zu koppeln, dass es auch noch gut aussieht. Quelle: Sandra Köhler