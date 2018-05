Nachrichten Lehrte - Sexueller Übergriff: Polizei ermittelt Verdächtigen Ermittlungserfolg der Polizei: Einer der zwei Täter, die in der Neujahrsnacht an der Bahnhofstraße eine 34-Jährige überfallen haben, ist offenbar identifiziert. Der Mann ist jedoch untergetaucht.

Die Polizei ermittelt einen Tatverdächtigen für den versuchten Raub in der Neujahrsnacht an der Bahnhofstraße in Lehrte. Quelle: Symbolbild