Die Feuerwehr hat am Dienstag entlang der Bahnstrecke zwischen Lehrte und Hämelerwald mehrere Böschungsbrände bekämpft. Auch die Autobahn 2 Richtung Braunschweig war betroffen. Gebrannt hat es auch in einer Straße in Hannover Die Bahn musste den S-Bahn-Verkehr nach Lehrte und Celle unterbrechen.