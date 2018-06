Feierliche Ernennung im Rat: Seit Mittwochabend ist der 33-jährige Maurice Bähre offiziell Ortsbrandmeister in Ahlten. Nach dem einstimmigen Votum der Mandatsträger überreichte Bürgermeister Klaus Sidortschuk ihm die Ernennungsurkunde und wünschte dem Ahltener stets ein gutes Händchen in der Ausübung des verantwortungsvollen Amtes in Lehrtes größtem Ortsteil. Die Amtzeit beträgt sechs Jahre.

Bähre folgt auf die langjährige Ahltener Ortsbrandmeisterin Regina Lehnert, deren Amtzeit bereits Anfang Februar zu Ende gegangen ist. Da der neue Ortsbrandmeister seinerzeit noch einen Zugführerlehrgang hinter sich bringen musste, verzögerte sich die offizielle Ernennung im Rat ein wenig. In der Zwischenzeit hatte Bähre das Amt kommissarisch inne. Bähre ist quasi in der Ahltener Ortsfeuerwehr aufgewachsen. Er war im Jahr 1995 als damals Zehnjähriger dort eingetreten.

Von Achim Gückel