Beim Ensemblekonzert herrscht bunte Vielfalt

Lehrte. Bunter zusammengewürfelt konnte eine Band wohl nicht daherkommen: Beim Ensemblekonzert der Musikschule Ostkreis Hannover haben am Sonnabend 15 Musiker zwischen acht und 60 Jahren gemeinsam auf der Bühne des Kurt-Hirschfeld-Forums gestanden. Mutter und Tochter spielten dabei ebenso mit wie Bruder und Schwester, Anfänger und Fortgeschrittene. Mit Bass und Blockflöte, Keyboard und Klarinette, Geige und E-Gitarre war zudem große Instrumentenvielfalt gegeben.

Gemeinsam war den Musikern der einzigartigen Besetzung, dass sie vorher noch nie zusammen musiziert und sich in den Zeugnisferien zu einem achtstündigen Bandworkshop getroffen hatten. „Wir haben von 10 bis 18 Uhr intenisv geprobt, und herausgekommen ist am Ende irre viel tolle Musik“, erklärte Musikschulleiterin Nana Zeh dem Publikum im Forum.

Bei "Qye como va" kommen besonders die Percussionisten zur Geltung. Quelle: Katja Eggers

Irre vielseitig präsentierte sich die Formation denn auch bei den Stücken: Entspannt los ging es mit dem Dschungelbuch-Ohrwurm „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Nach der sanften Ballade „Can you feel the love tonight“ aus dem Musical König der Löwen legten die Musiker mit Tito Puentes „Oye como va“ knackige Rhythmen nach.

Weiter sollte es beim Ensemblekonzert dann eigentlich mit der Neubesetzung der Musikschul-Jazzcombo Kognitive Dissonanz gehen. Weil deren Leiter jedoch erkrankt war, trat Pianist Lukas Faendrich notgedrungen solo auf.

Solo statt im Ensemble: Lukas Faedrich spielt ausnahmsweise ohne seine Combo Kognitive Dissonanz. Quelle: Katja Eggers

Zum Abschluss war die Bühne dann beim Auftritt des musikschuleigenen Sinfonieorchesters, das Vivaldi und Filmmusik darbot, jedoch wieder voll. Zeh hatte das Publikum zuvor gebeten, wie in der Klassik üblich, nicht schon nach jedem Satz sondern erst am Ende des dritten Satzes zu klatschen. Der Plan ging auf. Am Ende brandete im Forum frenetischer Beifall auf – für beide Ensembles und für den Solisten.

Von Katja Eggers