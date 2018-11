Immensen/Arpke

Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die aus einem Einfamilienhaus am Immenser Pregelweg Schmuck im Wert von 4350 Euro gestohlen haben. Sie hatten dazu am Sonnabend zwischen 8 und 19 Uhr ein Fenster aufgehebelt. Aus einer Gaststätte in Arpke in der Straße Am Waldbad hatten Diebe in der Nacht zum Sonnabend zwischen Mitternacht und 8 Uhr die Notausgangstür und ein Fenster aufgebrochen und Zigaretten sowie Tabak gestohlen. Ob weitere Sachen entwendet wurden, steht noch nicht fest. In beiden Fällen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Oliver Kühn