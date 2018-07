Lehrte

Fast 350 Autofahrer haben auf der A 2 bei Lehrte das Tempolimit in der Baustelle missachtet. Das ist die ernüchternde Bilanz der jüngsten Polizeikontrolle von Freitag zwischen 19 und 23 Uhr. Die Beamten überprüften die Geschwindigkeiten zwischen Lehrte-Ost und Lehrte, dort gilt zurzeit Tempo 60. Insgesamt waren 348 Fahrzeuge zu schnell, „41 davon waren mindestens 41 km/h zu schnell und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen“, sagt Polizeisprecher André Puiu. Zwei Autofahrer waren sogar mit mehr als 141 Stundenkilometern unterwegs. „Sie dürfen sich nun auf mindestens 600 Euro Bußgeld und mindestens dreimonatiges Fahrverbot einstellen.“

Polizei will Kontrolldruck aufrecht erhalten

Seit einigen Wochen hat die Polizei mit ihrer Spezialisierten Verfügungseinheit des Zentralen Verkehrsdienstes die Kontrollen auf den Autobahnen rund um Hannover intensiviert. Dabei richtet sich ihr Augenmerk auf Tempoverstöße, nicht ausreichenden Sicherheitsabstand und das Verhalten von Lkw-Fahrern. Bei der vorangegangenen Kontrollaktion registrierten die Beamten an nur zwei Tagen fast 500 Verstöße – allein 154 Trucker fuhren zu dicht auf oder ignorierten das Überholverbot. Die Polizei will den Kontrolldruck aufrecht erhalten. „Insbesondere zur Ferienzeit und vornehmlich auch in Baustellenbereichen“, sagt Puiu.

Von Peer Hellerling