Lehrte

Bei Holzfällerarbeiten im Wald ist ein Mann bei Kolshorn schwer verletzt worden. Er fiel am Sonnabend bei der Holz-Verladung von einem Anhänger und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Der Mann wurde in die Medizinische Hochschule nach Hannover gebracht. Weil die Feuerwehr zunächst davon ausging, dass das Opfer unter dem Anhänger eingeklemmt war, rückte sie mit zahlreichen Einsatzkräften an.

Von RND/dpa