Lehrte

In der Nacht zum Sonnabend sind in der Blumenstraße in Lehrte gleich an fünf geparkten Autos jeweils die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen worden. Betroffen waren die Halter von einem Polo, zwei Golfs, einem Golf Sportwagen sowie einem Opel Astra. Die Polizei in Lehrte vermutet deshalb, dass es sich aufgrund der räumlichen Nähe um ein und denselben Randalierer handelt. Der Schaden dürfte dabei deutlich über 1000 Euro liegen. Das Polizeikommissariat bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70.ok

Von Oliver Kühn