In der Volkshochschule in Lehrte haben Kunden am Freitag 34 Weihnachtsmänner aus Schokolade abgegeben und dafür Kursgutscheine bekommen. Die Tauschaktion war die letzte von insgesamt 40 Aktionen zum 40-jährigen Bestehen der Volkshochschule Ostkreis Hannover.