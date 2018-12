Frielingen

Auf der Bundesstraße 6 ist am Dienstagabend zwischen Neustadt und Garbsen kurz vor der Ausfahrt Frielingen ein Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Laut Polizei kam es gegen 19.10 Uhr zu einem Zusammenstoß mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer eines VW Tiguan fuhr demnach aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf den landwirtschaftlichen Anhänger eines Treckers auf.

Zur Galerie Auf der Bundesstraße 6 ist am Dienstagabend zwischen Neustadt und Garbsen kurz vor der Ausfahrt Frielingen ein Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Geländewagen fast vollständig zerstört. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Anhänger wurde durch den fast ungebremsten Aufprall des Autos ebenfalls erheblich beschädigt und stark verformt. Die Insassen der Zugmaschine wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern derzeit noch an. Die Feuerwehr beleuchtet die Unfallstelle von einer Drehleiter aus. Die B 6 ist in Fahrtrichtung Hannover zurzeit voll gesperrt.

Der landwirtschaftliche Anhänger des Treckers ist durch die Wucht des Aufpralls völlig zerbeult und verbogen. Quelle: Christian Elsner

Von Ingo Rodriguez