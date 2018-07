Neustadt

Auf der Zugstrecke zwischen Hannover und Bremen ist es am Dienstagnachmittag zu massiven Beeinträchtigungen gekommen. Nach Angaben der Bahn waren seit etwa 13 Uhr sowohl die Regionalexpress-Züge (RE) 1 und 2 als auch die S 2 nach Nienburg/Weser betroffen. Aus Richtung Hannover verkehrten die Bahnen nur bis Neustadt, in der Gegenrichtung aus Norddeich Mole beziehungsweise Bremen war in Nienburg Endstation. Grund war ein Notarzteinsatz bei Eilvese, die Sperrung dauerte bis etwa 16 Uhr.

Von pah